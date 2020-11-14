جينيل إيفانز: صلوا من أجل ابني المريض!

رنا صلاح الدين - بعد يومين من مشاركة صورة للطفل كايزر البالغ من العمر ست سنوات في المستشفى وطلب والدته الدعاء له، كشفت نجمة Teen Mom 2 السابقة جينيل إيفانز، بالضبط لماذا يحتاج طفلها إلى صلاة محبيها.

في منشور شاركته متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يوم الأربعاء، كتبت إيفانز ما يلي: "يرجى إبقاء بوبا في حسبانكم وصلواتكم!

واضافت "يعاني من خراج ملوث في الفخذ يصيب العقد الليمفاوية. كان يتناول أدوية متعددة ونأمل أن يعمل المضاد الحيوي التالي.

في الصورة التي صاحبت المنشور، ترتدي إيفانز قناعًا للوجه (بسبب جائحة COVID-19 المستمرة) وتظهر بجانب الطفل الصغير الذي كان يبتسم بينما يستمتع بمثلجات برتقالية.

يأتي مشاركة الممثلة للأخبار المؤسفة، بعد أسابيع من ورود أنباء عن توصلها وزوجها السابق إلى حل في معركتهما طويلة الأمد وفقًا لمصادر TMZ، سيتولى الزوج رعاية ابنه كل أسبوعين نتيجة لهذه الاتفاقية.