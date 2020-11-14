كايلي جينر تنشر سيلفي لتؤكد: "أنني الأكثر اثارة من أخواتي"

رنا صلاح الدين - في وقت سابق من هذا الأسبوع، حققت كايلي جينر إنجاز مهني رائع آخر.

وبحسب تقارير، أصبحت الأم البالغة من العمر 23 عامًا هي الآن أول عضو في عائلة كارداشيان /جينر يصل إلى 200 مليون متابع على منصة الصور والفيديوهات العالمي أنستجرام.

شوهدت جينر وهي تلتقط صورة سيلفي بالبكيني، ورغم أن هذا قد لا يكون مذهلًا مثل أن تصبح أصغر مليارديرة عصامية في العالم، لكنه لا يزال إنجازًا يعد أمرًا رائعًا.

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بعد اجتياز علامة رقم الـ 200 مليون متابع، تنضم كايلي إلى صفوف المشاهير الأكثر شهرة في الموقع، بما في ذلك كريستيانو رونالدو وأريانا غراندي ودواين جونسون.

كما يعد ذلك شهادة على قدرات كايلي كمؤثرة اجتماعية قوية، وأن نجمة الواقع وقطب مستحضرات التجميل قد جمعت متابعين على قدم المساواة مع أشهر الرياضيين والممثلين ونجوم البوب ​​في العالم.

هذا يعني بشكل أساسي أن كايلي قد تجاوزت شهرة عائلتها ودخلت الآن منطقة مجهولة أخرى، وأنها أنجزت هذا العمل الفذ لأنها تتفهم وتحتضن دورها كشخصية طموحة ورمز جنسي.

بعد كل شيء، فإن أخوات كارداشيان معروفات جميعهن بروحهن التنافسية. لكن هذه الأيام، كايلي في فصل دراسي خاص بها - وهي خارج نطاق المنافسة مع أي شخص.