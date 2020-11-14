المغنية الأمريكية بريتني سبيرز مرعوبة من والدها.. وترفض مغادرة المنزل

رنا صلاح الدين - مرة أخرى في أغسطس، خسرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز معركة قانونية ضد والدها، جيمي سبيرز، عندما حكم قاضٍ بأن الوصاية التي تسمح لجيمي بالسيطرة الكاملة تقريبًا على حياة ابنته يجب أن تظل سارية حتى فبراير.

استأنف محامو بريتني القرار، وهذا الأسبوع، تلقوا هزيمة ساحقة أخرى. حيث حكم قاضٍ بأن الوصاية ستبقى كما هي للأشهر الأربعة المقبلة، وفي ذلك الوقت ستطرح مرة أخرى للمراجعة.

في هذه المرحلة، لم يُترك لبريتني سوى القليل من اللجوء من وجهة نظر قانونية. لكن هذا لا يعني أنها بلا خيارات تمامًا.

في هذا السياق، تم الكشف في المحكمة هذا الأسبوع أن بريتني خائفة من والدها وترفض أن تستأنف حياتها بشكل صحيح سواء بالوقع أو مهنيًا مرة أخرى حتى يتم رفع الوصاية عليها.

شرح محامي بريتني، سام إنجهام، أن المغنية تعيش في خوف من والدها المستبد.وقال إنجهام للقاضي "أبلغتني موكلي أنها تخشى والدهان كما أنه لن تغني مرة أخرى إذا كان والدها مسؤولًا عن حياتها المهنية".