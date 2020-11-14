شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجمات مصر فى مؤتمر الإعلان عن آثار سقارة.. يسرا وليلى وهالة وإلهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من النجوم والمشاهير في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم للكشف عن الكنوز الفرعونية التي تم العثور عليها في منطقة سقارة، والتي تعد من أكبر وأضخم الاكتشافات في2020 ، لاحتوائها على أكثر من 100 تابوت، و40 تمثالا فرعونيا، حيث حرص عدد من النجوم على رأسهم النجمة يسرا والنجمات ليلي علوي والهام شاهين وهالة صدقي والإعلامية بوسي شلبي، على حضور الكشف الأثري الضخم وسط عدد من سفراء الدول الأجنبية.



نجمات مصر يحضرن مؤتمر إعلان آثار سقارة

وظهرت النجمة هالة صدقي في احدي الفيديوهات وهي تقوم بالشرح لزميلاتها الفنانين وسط المنطقة الأثرية، لتتحول الى مرشدة سياحية.

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وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعلن للعام الثالث على التوالى عن كشف أثرى كبير فى منطقة آثار سقارة، موضحا أهمية تلك المنطقة التى كان يدفن بها الملوك، كما دفن بها المواطنون العاديون وهى جبانة منف القديمة، والتى لم تبح عن 1% من كنوزها رغم كل هذه الاكتشافات.

وأوضح الدكتور خالد العنانى، أن ما تم الإعلان عنه ليس نهاية الكشف، وأعمال الحفائر مستمرة، وسوف نعلن عنها تباعا، مضيفا، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان ن كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة.

وأوضح الدكتور خالد العنانى، أن الدولة تهتم بالملف الأثرى بشكل متميز للغاية، وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 متاحف فى دقيقة واحدة الأسبوع الماضى، وهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم.