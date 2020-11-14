شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تستعد لإطلاق ألبومها الجديد Good News.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحقيقها سلسلة من النجاحات خلال الفترة المضية، أعلنت النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون أنها بصدد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد خلال شهر نوفمبر الجارى وهو الخبر الذى أسعد قطاع كبير من محبيها وعشاقها حول العالم .

كشفت ميجان ذا ستاليون أن ألبومها الغنائى الجديد يحمل اسم " Good News " و أعلنت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 25 عاما ) أنها ستطلقه يوم 20 نوفمبر الجارى .

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النجمة ميجان ذا ستاليون

يذكرأن ميجان ذا ستاليون قررت مؤخرا أن تساعد قطاع من النساء ذوات البشرة السمراء لكن بطريقة جديدة ومختلفة، فقد أطلقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عاما مبادرة من أجل تقديم منح دراسية خاصة للنساء ذوات البشرة الملونة اللاتى يسعين للوصول للتعليم الجامعى أو نيل شهادة دراسات عليا.

وقد تعاونت ميجان ذا ستاليون مع Amazon Music لتقديم منحتين دراسيتين بقيمة 10.000 دولار كجزء من صندوق المنح الدراسية " Don't Stop " والذى سمى على اسم أحدث أغنية سينجل قدمتها ميجان مع النجم العالمى Young Thug.