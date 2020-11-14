شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى توجه رسالة شكر لكل من دعا لها بالشفاء: فى رقبتى دين كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة شكر لكل من دعا لها بالشفاء العاجل فى أزمتها الأخيرة وإصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "هو أنا استأهل كل الحب ده - دعواتكم الطيبة لى هى لطف من الله ورحمات - فى رقبتى دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الإلحاح إن ربنا يشفينى ربنا سبحانه أنعم عليا بالمرض علشان يعلمنى ويخلينى أشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه أنعم على بفرصة تانية يارب أقدر أقضى الباقى فى شكره وحمده بإخلاص".

وتابعت "كتر ألف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللى ربنا انعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور كتر ألف خيركم وبحبكم فى الله الذى احببتمونى فيه والحمد لله رب العالمين".

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نشوى مصطفى

وخرجت الفنانة نشوى مصطفى، الأربعاء الماضى لايف عبر حسابها على فيس بوك، من المستشفى أثناء خروجها بعد شفائها من فيروس كورونا، موجهًا الشكر لكل الدكاترة والممرضين، قائلة: دخلت هنا وأنا بموت بفضل دعوتكم وفضل الملائكة اللى هنا والدكاترة الحمد الله".

كانت الفنانة نشوى مصطفى، قد صدمت جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة حيث أقامت هناك نحو 7 أيام، حتى استقرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوصات تعافيها من الفيروس.

وكانت هناك شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة، وهى الشائعات التى أغضبت نقابة المهن التمثيلية وكل محبى الفنانة نشوى مصطفى.