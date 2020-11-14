شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين حنان ترك ومنة شلبى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غردت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر حسابها قائلة "إنَّكَ لتَسيرُ في فُلكِ أقدارِ اللهِ، ليسَ لكَ شيءٌ لم يُكتَب لَك يجعل الله الهموم مُقدمات لنعم مخبوءة أجمل ما قرأت اليوم"، لتبدى النجمة منة شلبى إعجابها بما كتبته حنان ترك قائلة "صباح الرضا"، لترد عليها حنان بتعليق آخر مغردة: صباح السعادة".

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حنان ترك و منة شلبى

وقد حذرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التى تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت حنان ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيس بوك وجاري توثيقها إن شاء الله".

كانت طالبت حنان ترك جمهورها بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".

وتعتاد الفنانة حنان ترك الظهور من وقت لآخر عبر حساباتها على السوشيال ميديا لتهنئة متابعيها بمناسبات أو رثاء فنان قد توفى.