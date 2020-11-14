لم شمل الأصدقاء من جديد فى حلقة خاصة لمسلسل Friends.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع مسلسل الكوميديا الشهير Friends، بشعبية وجمهور ضخم من مختلف انحاء العالم، وبالرغم من مرور أكثر من 16 عاما على عرض الموسم الأخير منه، إلا أنه مازال يحظى بعدد مشاهدات كبيرة منذ عرضه في مايو الماضي علي منصة Hbo Max.
وفي تقرير جديد نشرته صحيفة hollywoodreporter، فإن القائمين على المسلسل الشهير سيقومون بلم شمل الأصدقاء من جديد في حلقة استثنائية، سيتم تصويرها في مارس المقبل، على ان تعرض في منتصف العام المقبل عبر شبكة Hbo Max وفقا لما صرح بع ماثيو بيري يوم الخميس الماضي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.
وكانت التقارير تشير أن الحلقة الاستثنائية سيتم تصويرها خلال الأشهر الماضية، إلا أن تفشي فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تأجيل التصوير، ليعود القائمين علي المسلسل بأحياء تلك الفكرة من جديد.
بدأ عرض مسلسل Friends فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة.
مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.
وكان قد اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "Friends " التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "Hbo Max"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".
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