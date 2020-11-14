شكرا لقرائتكم خبر عن لم شمل الأصدقاء من جديد فى حلقة خاصة لمسلسل Friends.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع مسلسل الكوميديا الشهير Friends، بشعبية وجمهور ضخم من مختلف انحاء العالم، وبالرغم من مرور أكثر من 16 عاما على عرض الموسم الأخير منه، إلا أنه مازال يحظى بعدد مشاهدات كبيرة منذ عرضه في مايو الماضي علي منصة Hbo Max.

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة hollywoodreporter، فإن القائمين على المسلسل الشهير سيقومون بلم شمل الأصدقاء من جديد في حلقة استثنائية، سيتم تصويرها في مارس المقبل، على ان تعرض في منتصف العام المقبل عبر شبكة Hbo Max وفقا لما صرح بع ماثيو بيري يوم الخميس الماضي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وكانت التقارير تشير أن الحلقة الاستثنائية سيتم تصويرها خلال الأشهر الماضية، إلا أن تفشي فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تأجيل التصوير، ليعود القائمين علي المسلسل بأحياء تلك الفكرة من جديد.

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