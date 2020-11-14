شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صادق يجري عملية قلب مفتوح بإحدى المستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يجري اليوم الفنان أحمد صادق عملية قلب مفتوح بإحدي المستشفيات الخاصة وطالب الكثير من زملائه من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية من جمهوره الدعاء له .

كان الفنان أحمد صادق قد تعرض منذ فترة قصيرة لوعكة صحية وكتب هو شخصيا عبر صفحته بالفيس بوك : "ذبحة صدرية غير مستقرة، وانسداد في الشرايين التاجية دعواتكم".

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الفنان أحمد صادق فنان قدير من نجوم المسرح المصري بدأ حياته الفنية في مسلسل "أهلًا بالسكان" عام ١٩٨٤مع النجم الراحل حسن عابدين ، ثم تابع مسيرته التليفزيونية الناجحة في العديد من المسلسلات ومنها "ليالي الحلمية"مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ ، و"بوابة الحلواني"، و" أهالينا"، و"الناس في كفر عسكر" و"الكبير قوى"، وتخلل مسيرته الفنية اشتراكه في فيلمين هما "الصرخة " مع الفنان الراحل نور الشريف و"الفاجومي" مع خالد الصاوي ومن أشهر أدواره دور علي المغازي، في مسلسل "سوق العصر" مع النجم احمد عبد العزيز والنجم كمال ابورية ومن اخراج المخرج هاني إسماعيل ، الذي عُرض عام 2011، وحقق شهرة واسعة من خلال هذا المسلسل.

وهو أيضا من نجوم المسرح المصري قدم الكثير من الأعمال المسرحية بمسرح الدولة وهوفنان قدير متميز بصدقه في التشخيص واهتمامه بالتفاصيل في كل دور يقدمه حتي ولو كان دورا صغيرا واليوم السابع يتمني له الشفاء العاجل والعودة لفنه .