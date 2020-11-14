شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثان لكوميديا الفضاء Space Force وسط محاولات لخفض الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة الإنتاج المسئولة عن مسلسل الكوميديا الشهير Space Force الذي. تدور أحداثه في الفضاء، تجديد المسلسل لموسم ثاني، بالرغم من انخفاض تقييمات الموسم الأول الذي عرض في يونيو الماضي.

ووفقا لصحيفة hollywoodreporter، فإن عملاق البث نتفليكس، قررت الانتقال من لوس أنجلوس إلي فانكوفر في محاولات منهم لتخفيض ميزانية العمل الدرامي الذي يقوم ببطولته ستيف كاريل.

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ويدور المسلسل حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "tvserisfinale".

وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل.

وحصل الموسم الأول من مسلسل Space Force على تقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، الذى وصل إلى 38 % من قبل 71 ناقد، و 74% من قبل 478 مشاهد،وتكون من 10 حلقات، تصل مدتها إلى النصف ساعة، كما حصل على تقييم 6.9 على موقع imdb، العمل الجديد من بطولة الممثل العالمى ستيف كاريل إل جانب مجموعة متميزة من الممثلين.