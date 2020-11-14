فيديو| ندى بسيوني تقدم برنامج"حاجة حلوة" على شاشة "النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد الفنانة ندى بسيوني لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم "حاجة حلوة" ومن المقرر عرضه على شاشة قناة "النهار"، قريبًا.
ونشرت ندى مقطع من برومو البرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إن شاء الله قريبًا علي قناة النهار، حنبدأ رحلة برنامج حاجة حلوة مع بعض وحستني ارائكم وتجاربكم مع كل حاجة حلوة وايجابية".
يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مشاركتها في مسرحية "حمام الست" التي عرضت على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، ومن بطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية أحمد سمير، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.
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