محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن نجل الفنانة ميار الببلاوي خروج والدته من العناية المركزة، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب نجل ميار الببلاوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أحلى خبر سمعته النهارده ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة وبقت فى غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".
جدير بالذكر أن محمد نجل الفنانة ميار الببلاوي، نسر صورًا لها من داخل المستشفى، عبر حسابها على فيسبوك، وعلق: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي .. ماما في أمريكا وتعبانة أوي.. أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وعكتها الصحية.. خروج ميار الببلاوي من العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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