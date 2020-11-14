محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت المذيعة بوسي شلبي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو وصور من الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة.
ويظهر في الفيديو الفنانة هالة صدقي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي والفنانة إلهام شاهين.
جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين تحضرن الإعلان عن كشف أثري بسقارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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