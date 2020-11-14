محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أطلت الفنانة دانا حمدان على جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بفيديو "لايف" ظهرت خلاله مرتدية ملابس صعيدية. وطلبت دانا من الجمهور كتابة جمل باللهجة الصعيدية حتى تقولها، كما طلبت منهم اقتراح أسماء صعيدية لها. وسألها أحد متابعيها عن صحة شقيقتها ميس التي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام، وقالت دانا "ميس مازالت في المنزل حتى الآن، وحالتها الصحية تحسنت كثيرا عن بداية اكتشاف إصابتها بالفيروس، وستظهر قريبا في لايف تتحدث فيه إلى الجمهور عما مرت به الأيام الماضية".

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كانت هذه تفاصيل خبر دانا حمدان تكشف تطورات حالة شقيقتها ميس بعد إصابتها بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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