تامر حسني وبسمة بوسيل يحذفان متابعة بعضهما على انستجرام

حذف كل من النجم تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعة بعضهما خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكانت أعلنت بسمة أمس عبر خاصية الاستوري انفصالها عن النجم تامر حسني وقامت بحذفها قبل مرور 24 ساعة عليها على موقع"إنستجرام".
وكتبت بسمة عبر حسابها قائلة : "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشانمش فارقلي أي صور".
وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".
الجدير بالذكر أنه تزوج المطرب تامر حسني من الفنانة المغربية بسمة بوسيل عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء وهما: "تاليا، أمايا، آدم".
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