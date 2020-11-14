كوبي براينت يحصل على تصنيف “فوربس” للمشاهير الأثرياء… رغم وفاته

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 02:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 12:34 مساءً

احتل أسطورة كرة السلة السابق كوبي براينت المركز السادس في قائمة المشاهير الذين تجلب أسماؤهم الدخل للورثة، في الاحصاء الذي اجرته مجلة فوربس الأمريكية.

وعلى الرغم من وفاة براينت بعمر الـ41 عاما في حادث تحطم مروحية في 26 يناير الماضي، إلا أن عائلته تكسب المال عن طريق بيع تذكارات ومقتنيات شخصية لأسطورة لوس أنجلوس ليكرز، وبيع كتاب سيرته الذاتية.

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يذكر أنه تم بيع 300 ألف نسخة من كتاب السيرة الذاتية لنجم كرة السة، ووصلت أرباح المبيعات إلى 20 مليون دولار.

ولقي براينت، الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات، مصرعه وابنته جيانا و7 آخرين، في حادث تحطم مروحيته الخاصة التي كانوا على متنها وسط الضباب في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقضى براينت 20 عاما في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA برفقة فريقه المفضل على الإطلاق، لوس أنجلوس ليكرز، خلال الفترة من عام 1996 وحتى اعتزاله 2016.

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم “أول ستارز” وتوج بأفضل لاعب خلالها في أربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، بحسب ” forbes”.