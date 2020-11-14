تراند اليوم : رانيا يوسف تستعرض مفاتنها وتلهب الأبصار من غير بنطلون .. شاهد

شاركت النجمة المصرية رانيا يوسف متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام عدة صور ظهرت فيها باطلالة جريئة بفستان أحمر قصير ناري وصفه الجمهور بالجريء

واعتمدت يوسف في اطلالتها الجديدة على فستان أحمر قصير ضيق أبرز مؤخرتها الكبيرة ونظارت شمسية سوداء اللون مع شعر مسدول على الأكتاف وحذاء رياضي باللون الأبيض

وانهالت التعليقات من جمهور رانيا الذي انقسم لقسمين حيث أثنى القسم الاول على ظهور رانيا الجريء وتغزلوا بقوام جسمها المثير بينما هاجمها القسم الثاني بسبب فستانها الضيق وأفخاذها العارية ومؤخرتها الكبيرة الواضحة في الصورة

ودعاها الجمهور الى التريث في والتفكير قبل نشر صور مثيرة للجدل عبر حساباتها الخاصة على السوشيال ميديا كما انتقد البعض اطلالتها متهمين اياها بتقصد التعري وكشف مفاتنها لاحتلال الترند في محركات البحث كعادتها

Advertisements

والجدير بالذكر ان رانيا كانت قد أعلنت يوم أمس من خلال ظهور خاص عن مشاركتها في مسلسل الآنسة فرح 2 بجزئه الثاني وأبدت حماس منقطع النظير لعرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل

والجدير بالذكر ان رانيا كانت قد أطلت على السجاد الأحمر الخاص بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرباعة بفساتين مثيرة للجدل قصيرة وطويلةوبفتحات أظهرت مفاتنها من خلالها