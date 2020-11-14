تراند اليوم : كورونا يتسبب في أزمة مالية لنشوي مصطفي – إتفرج

تعافت الفنانة نشوى مصطفى في فيروس كورونا المستجد covid-19 بعد أن كشفت المسحة الأخيرة لها عن سلبية إصابتها.

وعلقت نشوى مصطفى عن ما شاهدته في فترة مرضها من محبة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع Facebook، كاتبة:”هو انا استاهل كل الحب ده – دعواتكم الطيبة ليا هى لطف من الله ورحمات – فى رقبتى دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الالحاح ان ربنا يشفينى ربنا سبحانه انعم عليا بالمرض علشان يعلمنى ويخلينى اشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه انعم عليا بفرصة تانية يارب اقدر اقضى الباقى فى شكره وحمده بأخلاص — كتر الف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللى ربنا انعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور كتر الف خيركم وبحبكم فى الله الذى احببتمونى فيه والحمد لله رب العالمين”.

وكانت منذ أسبوعين تقريباً أعلنت نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا وطالبت أي شخص التقت به مؤخرا أن يجري التحليل.

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وكتبت: “ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي”.