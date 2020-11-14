تراند اليوم : وفاء الكيلاني رجعت لريهام سعيد ثقتها بنفسها – شوف عملت إيه

علقت ريهام سعيد على التعليقات التي جاءت لها بعد المظهر الجديد التي ظهرت به في آخر جلسات تصوير وتخليها عن الشعر الطويل، إذ شبهها البعض بالإعلامية وفاء الكيلاني.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صورة مجمعة لها مع وفاء الكيلاني وعلقت كاتبة:”ابقي محظوظة وليا الشرف إني أكون في نص جمالها بس قعدت كتير أفكر وجه المقارنة جه منين معرفتش، مفيش اي وجه شبه ولا في الملامح والمايكب ولا ستايل اللبس، أكيد مش كل إلي قص شعره هايبقي شبهها خصوصا أن شعرها طويل دلوقتي، علي العموم من بقكوا لباب السما، بالنسبة لي التعليق ده معناه اني احلويت قوي قوي علي العموم شكرا علي رفع المعنويات”.

كانت شبكة قنوات النهار، قد أعلنت تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى شاشة القناة التي شهدت انطلاقة برنامجها الشهير “صبايا الخير”.

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وأضافت “الشبكة” في بيان لها، أنه جارِ عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق ريهام سعيد ببرنامج “صبايا الخير” على قناة النهار العامة بشكل جديد وجذاب .

وكانت ريهام سعيد قد توقفت عن تقديم برنامج “صبايا الخير” عقب إيقافه في أغسطس من العام الماضي وذلك بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خلفية تصريحات أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد .