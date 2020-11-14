تراند اليوم : حسين فهمي يقدم نصيحة من ذهب للمدخنين – إتفرج

حلّ الفنان حسين فهمي ضيفا على برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة DMC.

تحدث حسين عن والديه، موضحا أنهما حضرا العديد من الأفلام له في السينما، وشهدا مرحلة نجوميته قبل رحيلهما، موضحا أن والده توفي أولا، ثم لحقت به الأم بعد نحو شهرين من وفاته متأثرة برحيله.

تابع أنهم 3 أشقاء (حسن وحسين ومصطفى)، وكان حسن سفيرا بوزارة الخارجية المصرية، لكنه توفي بسبب السجائر، قائلا: “جالة حاجة اسمها انفازيما بسبب السجاير، وتسببت في وفاته.. أنا عمري ما دخنت في حياتي.. عمري ما حبيت السجاير، كنت دايما بحاول اقنعه ميدخنش لكنه استمر فصحته تدهورت ومات”.

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