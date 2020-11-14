تراند اليوم : نانسي عجرم تزلزل تويتر بـ “تغريدة جنسية ” .. شاهد

قد تواجهون كثيرًا من سوء الفهم مع خوارزميات منصات التواصل، فمثلًا رأينا فيسبوك يحظر صورة بصل باعتباره خادشًا للحياء.

أما هذه المرة، فقد وقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في موقف مُحرج بين جمهورها بسبب الترجمة التلقائية للتغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر).

وكتبت نانسي عجرم تغريدة “الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة، نهاركم سعيد”.

لكن ترجمة (التغريدة) بواسطة (جوجل ترانزليت) إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، أعطتها معنى مُختلف تماماً، وظهر كأن نانسي عجرم تقول: “الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تُمارس الجنس معه مدى الحياة”.

ونوه المغردون للترجمة التي وضعت نانسي عجرم بموقف مُحرج، وسخروا منها وطلبوا أن تنتبه مرة أخرى إلى الترجمة قبل نشر تغريداتها.

