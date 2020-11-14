تراند اليوم : مرات أحمد فلوكس إمتنعت عن الرجال بسببه

قال الفنان احمد فلوكس انه عند عودتى الى زوجتى الاولى بعد 12عام ، قالت لم احب رجل سواك ولم اتزوج بعدك .

و اضاف فلوكس خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، واعتذرت لها والحمد لله عادت الحياة بيننا واتمنى ان اختم حياتى معاها .

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e82a497f0&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1683282052723349736&th=175c381bc95d98e8&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9RTAtdURF1F0AGQTJHfmocaDt-c1HQVhl6krrdpXzlKYYU3kLZDewhr3XWxMn0C7TPGNe1HXuwJUedXCj0JQgFBLjMP3ayQNG-dDquufifuNQR8E8eT8wXVNE&disp=emb