تراند اليوم : واحد من الناس يجمع أبرز وأهم مؤسسات الاعمال الخيرية فى مصر

عمرو الليثي يعد المشاهدين باستمرار واحد من الناس في عمل الخير وهذا هدفنا علي مدار 12 سنة من عمر البرنامج

قال الاعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج واحد من الناس علي الحياة ، وبعد مرور شهر على بدء اذاعة اولي حلقات البرنامج في موسمه الجديد على شاشة قناة الحياة ، اشعر بسعادة كبيرة لاننا استطعنا ان نحول “الحلم “بصنع اكبر بوابة خير وعطاء فى الاعلام المصرى لحقيقة وواقع وخدمات ومشروعات وعلاج ومساعدات مالية

واضاف الليثي وقدرنا فى فترة وجيزة ان نلبى امنيات عدد كبير من المتابعين للبرنامج ونعالج مرضى من غير القادرين ونوفر اجهزة عرائس ومشروعات صغيرة ونقدم الدعم المادى لمن يحتاجه

وتابع الليثي واستطعنا ان نكون جسر بين الخير وبينكم ، الخير اللى مالى حياتنا واللى بينور علاقات الناس ببعضها واللى وصانا به ربنا سبحانة وتعالى

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واوضح الليثي ان برنامج واحد من الناس اصبح بوابة تجمع العديد من ابرز واهم مؤسسات الاعمال الخيرية فى مصر وبيتعاون مع أمهر الاطباء فى كل التخصصات

فخورين اننا بنقدر نرسم الفرحة على الوشوش وندخل البهجة البيوت

واوعدكم اننا سنضاعف الجهد علشان نكون دايما فى خدمتكم ورعايتكم ومساعدتكم ، لان هذا هدفنا علي مدار 12 سنة من عمر البرنامج ، واحد من الناس برنامج من الناس للناس وفى خدمة كل الناس

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة الحياة

