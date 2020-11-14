شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة تامر حسني السابقة أصيبت بهستيريا فرحاً بانفصاله عن بسمة بوسيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 02:05 مساءً - عبرت الفنانة المغربية جليلة والحبيبة السابقة للفنان المصري تامر حسني عن سعادتها عقب سماعها “خبر سار” على حد تعبيرها، تزامناً مع إعلان مواطنتها الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها.

ونشرت جليلة عدة مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على “انستجرام”، وهي تزغرد وترقص فرحاً على أنغام أغنية “الليلة حلو الليلة العيد.. والكل جاي فرحان سعيد”، وعلقت: “احتفالات جليلة، جليلة فرحانة جدا جدا”.

وتابعت جليلة: “مساء الجمال، مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس وأحتفل”.

واستطردت: “ربنا يرزقكم ربع فرحتي.. نفسي أبوس سنة 2020، بسبب هذا اليوم السعيد والجميل، ومفيش أغنية أحلى دلوقتي من بشرة خير”.

وهذا ما توقعته حرفياً الإعلامية الكويتية مي العيدان، والتي أعادت نشر خبر انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني عبر “انستجرام”، وعلقت: “بسمة بوسيل تعلن انفصالها من تامر حسني، ألم نقل أن مابني على باطل فهو باطل. . ياشماتة جليلة فيكم وزغرطي يا انشراح”.

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وفاجأت بسمة بوسیل متابعیھا بخبر انفصالها عن تامر حسني، وأكدت أنھما منفصلین منذ فترة، وبدأت في التحضیر لإجراءات الطلاق

وكتبت بسمة بوسيل بمنشور عبر “ستوري انستجرام”: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور و فیدیوھات لتامر وشایفة إنھ مش بیعملي احترام سواء في صور أو فیدیوھات ، یاریت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وتابعت بسمة بوسیل: “وكمان أحب أعرفكم ان احنا بقالنا فترة منفصلین وبنحضر أوراق الطلاق”، مضیفة: “لو سمحتو احترموا كل حد فینا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفیق للجمیع”.

وكان أول رد فعل لتامر حسني هو الغاء متابعة زوجته بسمة بوسيل على انستغرام بعد اعلانها الإنفصال عنه.

الجدير بالذكر أنه قبل عامين، هددت جلیلة مواطنتها بسمة بوسیل، وأكدت لها أنها تمتلك رسائل من زوجها تامر حسني.