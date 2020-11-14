حمدي الميرغني يشارك ليلى علوي بطولة "ماما حامل"

رنا صلاح الدين - انضم الفنان الكوميدي حمدي الميرغني إلى فريق عمل فيلم "ماما حامل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، والذي يقوم فريق عمله حاليا بإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه، حيث تعاقد في خلال الأيام الماضية الفنان بيومي فؤاد.

العمل يحمل أسم مبدئي له وهو "ماما حامل"، ومن المقرر أن يتم تغييره قبل عرضه في السينمات، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم، ويتم الإستعداد للبدء في تصويره، حيث مقرر أن يكون ذلك في خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويمثل هذا العمل عودة للفنانة ليلى علوي إلى السينما بعد غياب دام لمدة 4 أعوام منذ أن قدمت بطولة فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي عرض في عام 2016، وشاركها بطولته الفنان باسم سمرة، وهو من إخراج يسري نصر الله.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان "التاريخ السري لكوثر"، حيث انتهت من تصويره منذ فترة، ويشاركها بطولته كلا من الفنانين، زينة، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.