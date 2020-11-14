خاص.. إنجي المقدم زوجة كريم عبدالعزيز في "الاختيار 2"

رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة إنجي المقدم للبدء في تصوير مشاهدها في مسلسل "الاختيار 2"، الذي يقوم ببطولته الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، والذي من المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل، حيث تعاقدت إنجي على العمل في خلال اليام الماضية.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره داخل فريق عمل مسلسل "الاختيار 2"، أن الفنانة إنجي المقدم ستقدم خلال أحداث العمل شخصية زوجة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يظهر في خلال الأحداث بشخصية ضابط شرطة يواجه الخلايا الإرهابية.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن أحداث العمل ستظهر إنجي المقدم في شخصية الزوجة التي تشعر بالخوف والقلق المستمر، بسبب وظيفة زوجها وتعرضه لصعوبات عديدة من خلال عمله كضابط شرطة يواجه الخلايا الإرهابية.

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وبدأ فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" تصوير أولى مشاهده في خلال الأيام الماضية، وذلك في أحد الديكورات الخاصة بالعمل بمنطقة التجمع الخامس، حيث يحتاج تصويره لوقت كبير، خاصة أن عدد كبير من مشاهد المسلسل تعتمد على المعارك بين الشرطة المصرية والخلايا الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إلى جوار كلا من مكي وكريم عبدالعزيز وإنجي المقدم عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة أسماء أبو اليزيد، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين في الأحداث كضيوف شرف، والعمل من تأليف هاني سرحان، ويخرجه بيتر ميمي.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" عرض في المارثون الرمضاني الماضي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، واستطاع أن يحقق نجاح ملحوظ ومشاهدات تفاعل معها عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث كان يحكي قصة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي.