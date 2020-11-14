أحمد السقا يبدأ تصوير "السرب" ويستمر لهذا الوقت

رنا صلاح الدين - بدأ أمس الجمعة الفنان أحمد السقا في تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد، الذي يحمل أسم مبدئي "السرب"، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف عمرو عبدالحميد، والمخرج أحمد نادر جلال.
وصور أحمد السقا المشاهد الأولى من العمل داخل الديكور الرئيسي له، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة 3 أيام ويتوقف بعد ذلك، وذلك لأن السقا مرتبط بتقديم عمل درامي في شهر رمضان المقبل، وهو الأمر الذي سيجعله يبدأ في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلى جانب أخر ينتظر الفنان أحمد السقا فريق العمل المشارك له من الفنانين في فيلمه الجديد "العنكبوت"، حتى يصور الأيام الـ3 المتبقية له وينتهي من تصويره بالكامل، حيث أن أغلب المشاركين فيه لديهم إرتباطات بتصوير أعمال أخرى في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي جعل العمل يتوقف على أن يتم استكماله بعد إنتهائهم من هذه الأعمال، وهو الفيلم الذي يجمع السقلا بالفنانة منى زكي، الذين سبقا وقدما معا من قبل سلسلة من الأفلام الناجحة.
يذكر أن الفنان أحمد السقا ينافس في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب"، الذي يشاركه في بطولته الفنان أمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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