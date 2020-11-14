بريانكا شوبرا شرسة في صور جديدة من فيلم We Can Be Heroes القادم

رنا صلاح الدين - بعد أن قدمت ثلاثة مواسم من سلسلة الدراما التلفزيونية كوانتيكو، تستعد الآن الممثلة بريانكا شوبرا لدور بطولي آخر، في فيلم روبرت رودريغيز الأبطال الخارقين القادم من We Can Be Heroes المقرر عرضه على منصة البث العالمية Netflix.

في إحدى الصور الأولى للفيلم التي نشرتها صحيفة انترتينمنت ويكلي يوم الخميس، بدت تشوبرا، 38 سنة، شرسة في قميص بني أنيق وبلوزة بيضاء. وتميزت نظرتها الثاقبة إلى الكاميرا بالقوة.

فيلم "يمكننا أن نكون أبطالًا" أيضًا من بطولة بيدرو باسكال وكريستيان سلاتر وبويد هولبروك. كما شوهد باسكال في إحدى الصور يوم الخميس، وبدا ذي ملامح قوية بينما كان يرتدي ملابس قتالية. وشوهد سلاتر في الخلفية إلى يمينه.

يروي الفيلم الخيالي قصة مجموعة من أطفال الأرض الخارقين، الذين يتحدون معًا عندما يتم اختطاف والديهم من قبل فضائيين معاديين.