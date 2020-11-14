أول رد من تامر حسني بعد إعلان زوجته إنفصالهم: كرهتني في الحب

رنا صلاح الدين - علق الفنان تامر حسني تعليق غامض بعدما أعلنت زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن إنفصالهم منذ فترة وتحضيراهم لأوراق الطلاق، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث قام بنشر مقطع من أغنيته الجديدة "كرهتني في الحب"، وهو الأمر الذي جعل جمهوره يعتبر هذه الأغنية رسالة موجهة من قبل تامر لزوجته.

وعلق تامر على البوست الذي نشره كاتبا: "ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات"، والتي تأتى ضمن كلمات أغنية "كرهتني في الحب".

وجاءت كلمات الأغنية في المقطع الذي نشره تامر: "قدمتلك السبت وعمري ما شوفت الحد ولا الاتنين.. هتعب نفسي معاك ليه يعني.. ما أشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين.. آه ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عمري ووقتي.. يلا كفاية بقى وألوهات".

تامر حسني ينشر مقطع من أغنية كرهتني في الحب

وقام كلا من الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة بسمة بوسيل بإلغاء متابعة كلا منهما للآخر عبر حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعدما قامت بسمة بغعلان إنفصالهم رسميا وتحضيرهم لإتمام الطلاق الرسمي.

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وكانت أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مساء أمس الجمعة إنفصالها عن الفنان تامر حسني، وذلك من خلال منشور نشرته عبر خاصية أستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق.. لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

بسمة بوسيل تعلن طلاقها من تامر حسني

ولم يمر دقائق على منشور بسمة وفوجئ الجميع بحذفها له، ولكنها عادت بعد ذلك بنشره مرة أخرى، لتؤكد للجميع ما قامت بإعلانه.

يذكر أن الفنان تامر حسني تزوج من الفنانة بسمة بوسيل في عام 2012 بعد قصة حب، وأثمر هذا الزواج عن إنجابهم ثلاثة أطفال، هم تاليا وأمايا واَدم.