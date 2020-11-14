خاص.. يوسف الشريف يغير رأيه ويتعاون مع زوجته في رمضان المقبل

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان يوسف الشريف خلال الفترة الماضية عن رغبته في عدم المنافسة في المارثون الرمضاني المقبل والحصول على إجازة هذا العام، ولكنه يبدو أنه قرر العدول عن قراره.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادر مقربة من الفنان يوسف الشريف، أنه قرر المنافسة في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال مسلسل من تأليف زوجته إنجي علاء، وسيتعاون خلاله مع المخرج أحمد نادر جلال، الذي سبق وقدم معه مجموعة من مسلسلاته الناجحة مثل، "رقم مجهول" و"اسم موقت"، والقيصر"، و"كفر دلهاب".

وتابعت مصادرنا وأكدت أن العمل الذي يقوم يوسف الشريف بالتحصير له حاليا، تعتمد فكرته على الغرابة، مشيرين إلى أنه لا يبتعد عن الأفكار الذي يحرص على تقديمها يوسف الشريف في أعماله الدرامية.

ويعد هذا التعاون الثاني للفنان يوسف الشريف مع زوجته إنجي علاء كمؤلفة، بعدما قدما سويا مسلسل "لعبة إبليس" الذي عرض في عام 2015، حيث كان العمل من قصتها.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف نافس في المارثون الرمضاني الماضي، وذلك من خلال مسلسل "النهاية"، الذي شاركه بطولته كلا من الفنانين، عمرو عبدالجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمود الليثى، وسوسن بدر وسارة عادل، وزكى فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وآخرين، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.