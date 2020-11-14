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شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني في منشور وتحذفه والان مع التفاصيل
السبت 14 نوفمبر 2020
حذفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صورة نشرتها عبر خاصية «ستوري»، على حسابها الرسمي على موقع «انستغرام»، والتي أعلنت فيها انفصالها عن تامر حسني، وشروعهما في تجهيز أوراق طلاقهما، وذلك بعد دقائق من نشرها.
جاء إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، بعد زواج دام 8 سنوات، حيث تزوجا في 2012، وأنجبا 3 أطفال منه هم (تاليا وأمايا واَدم).
وكتبت «بوسيل»، خلال الصورة التي نشرتها: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور».
وتابعت: «وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع».
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