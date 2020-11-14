فن ومشاهير

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني في منشور وتحذفه

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني في منشور وتحذفه والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020

حذفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صورة نشرتها عبر خاصية «ستوري»، على حسابها الرسمي على موقع «انستغرام»، والتي أعلنت فيها انفصالها عن تامر حسني، وشروعهما في تجهيز أوراق طلاقهما، وذلك بعد دقائق من نشرها.

 

جاء إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، بعد زواج دام 8 سنوات، حيث تزوجا في 2012، وأنجبا 3 أطفال منه هم (تاليا وأمايا واَدم).

Advertisements

 

وكتبت «بوسيل»، خلال الصورة التي نشرتها: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور».

 

وتابعت: «وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني في منشور وتحذفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا