فيسبوك تنافس “سناب شات”.. وتطلق هذه الميزة!

متابعة بتجـــــــــــــرد: بدأت شركة “فيسبوك” بإطلاق أحدث ميزة منافسة لخدمة Snapchat، إلى خدمة التراسل الفوري (مسنجر) Messenger وخدمة مشاركة الصور والفيديو القصير (إنستغرام) Instagram، وهي ميزة الرسائل السريعة المُختفية.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت عن الميزة المسماة (وضع التلاشي) Vanish Mode نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي في إطار دمج خدمة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في إنستغرام.

تختفي على الفور

كما تتيح ميزة Vanish Mode لمستخدمي كل من خدمتي مسنجر، وإنستغرام إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر.

وربما لاحظ بعض المستخدمين بالفعل وضع Vanish Mode في إعدادات الدردشة في مسنجر، إذ كانت فيسبوك تطرحه ببطء لبعض المستخدمين منذ الإعلان عن إعادة التصميم قبل شهرين. وفي تطبيق إنستجرام، تعد بعض عناصر Vanish Mode بالفعل جزءًا من مجموعة ميزات المراسلة المباشرة الأساسية، ويشمل ذلك اختفاء الصور ومقاطع الفيديو بمجرد مشاهدتها.

محادثة مشفرة

ويتشابه وضع Vanish Mode في طريقة عمله مع وضع المحادثة السرية الموجود في مسنجر، والذي يتيح الدخول إلى محادثة مشفرة من طرف إلى طرف تُحفظ فقط على الجهاز، ومع ذلك فإن الوضع الجديد مصمم لحذف أي شيء يُرسل إلى الأبد بمجرد مشاهدته.

وبالنسبة إلى فيسبوك، لا تزال الرسائل السريعة الزوال تمثل وسيلة لجذب مستخدمي الهواتف الذكية الأصغر سنًا الذين توافدوا على تطبيقات ومنصات الدردشة حيث لا يتعين عليهم النشر علنًا ولا يريدون أن يُسألوا عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق.

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تطبيقاته المختلفة

وبينما شاعت خدمة سناب شات من خلال ميزة الرسائل السريعة الزوال بين المراهقين الأميركيين، بالإضافة إلى ميزة القصص، وتصميم الرسائل الخاص بها، تبنت فيسبوك منذئذ العديد من ميزات منافسته، ونفذها عبر تطبيقاته المختلفة، مثل: مسنجر، وواتساب، وإنستغرام للمستخدمين من جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم.

ويعد Vanish Mode أحدث ما اتخذته فيسبوك في هذا الاتجاه، وإضافة ملحوظة بالنظر إلى أن الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرغ) أعلن العام الماضي أن شركته ستتحول بعيدًا عن المنشورات العامة نحو الرسائل والمجموعات الخاصة.

خيار مميز

هذا؛ وسيظهر Vanish Mode في كلا التطبيقين كخيار مميز يمكن تشغيله وإيقاف تشغيله في إعدادات أي دردشة معينة. ويمكن أيضًا الدخول إلى الوضع عن طريق التمرير لأعلى في نافذة الدردشات الفردية، وليس الجماعية.

وتقول فيسبوك “إن الوضع سيكون خياريًا، مما يعني أنه يجب على المستخدم الموافقة على الدخول إلى Vanish Mode بمجرد أن يُفعِّله الطرف الآخر في الدردشة. وسيرسل مسنجر وإنستجرام إشعارًا عندما يأخذ الطرف الآخر لقطة للشاشة أثناء الدردشة”.

كما توضح إن Vanish Modeسيكون متاحًا لبرنامج مسنجر في الولايات المتحدة، وكذلك في بعض البلدان الأخرى بدءًا من اليوم. وسيتوفر لتطبيق إنستغرام في الولايات المتحدة وبلدان أخرى في وقت لاحق.