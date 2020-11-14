كدمات في وجه نداء شرارة.. هل تعرضت للضرب؟

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت النجمة الأردنية نداء شرارة جمهورها ومتابعيها عبر انستغرام بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه خلال خضوعها لجلسة تصوير أطلت فيها وهي ترتدي أزياء سوداء ووجهها مليء بالكدمات والأزرقاق وكأنها تعرضت للضرب.
ولم تكشف نداء شرارة عن أي تفاصل مكتفية بكتابة: “قريباً” ما دفع البعض للتساؤل عن سبب وجود الكدمات في وجهها، بينما اعتبر البعض الآخر أنها تحضر لعمل عن العنف ضد المرأة.
وكانت نداء شرارة قد أطلقت أغنية “شروط” في شهر يونيو الماضي وهي من كلمات إيهاب غيث وألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.
وتستعد المغنية الأردنية لإطلاق أغنيتها الجديدة “قالهالي” التي تحمل اللهجة المصرية من كلمات أحمد حسن راؤول قريباً.
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