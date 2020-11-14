حفل توزيع جوائز AMAs ينقل قصة حب جنيفير لوبيز ومالوما إلى المسرح!

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت إدارة جوائز AMAs – American Music Awards عن قائمة جديدة لأسماء الفنانين المشاركين من نجوم هوليوود في حفلها السنوي.
وجاء في قائمة الفنانين الذين سيقدمون عروضًا فنيّة خلال هذا الحدث العالمي كل من النجمة الأمريكية جنيفير لوبيز والنجم الكولومبي مالوما.
ومن المفترض أن يقدم الثنائي خلال فعاليات حفل الجوائز الذي سيُبث بشكل مباشر عبر قناة ABC، الديو الغنائي الذي جمعهما منذ فترة وهو عبارة عن أغنيتين الأولى بعنوان Pa ti والثانية بعنوان Lonely، وذلك على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.
وعبّر مالوما عن فرحته بهذا الخبر، حيث نشر مقطع من فيديو كليب الديو عبر صفحته الرسميية في موقع “تويتر”، وقال: “متحمس جداً للمشاركة مع جنيفير لوبيز.. في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية هذا العام”.
وقامت جنيفير بإعادة تغريد كلام مالوما وكتبت: “هيا بنا”.
الجدير ذكره أن ديو Pa ti + lonely جاء بمثابة تمهيد لفيلم Marry Me لجنيفير ومالوما والذي سيُعرض في عام 2021 ومن المتوقع أن يحقق إيرادات عالية حول العالم.
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