حسين فهمي: كنت ضحية جمال عبد الناصر وتعرضت لهجوم حاد بسبب عبدالحليم حافظ

متابعة بتجـــــــــــرد: حل الفنان حسين فهمي ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج “السيرة” والذي تقدمه على قناة dmc، حيث قال إنه تعرض في بداية حياته إلى نوع من سوء الحظ، ففي افتتاح فيلمه “دلال المصرية” عام 1970، دخل شخص إلى قاعة العرض وأعلن نبأ وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف أنه بخلاف عدم حبه لعبد الناصر، إلا أنه اعتبر الأمر من حظه السيئ أن يموت أثناء الليلة الافتتاحية لفيلمه، قائلا: “يوم عرض الفيلم فتحوا النور وقالوا عبد الناصر مات، حسيت إن حظي وحش، دا أول فيلم ليا وليلة الافتتاح وفرحان ومبسوط فجأة دخل واحد قال وقفوا الفيلم جمال عبد الناصر مات.. الناس شتمته مصدقوش قالهم والله العظيم مات فنوروا النور والناس مشيت”.

وأكد أنه وقتها كان يعرض له أيضا فيلم “نار الشوق”، لكن حدث هجوم غير مبرر عليه في الصحافة بدون سبب، قائلا: “أروح السينما ألاقي الدنيا مليانة والناس فرحانة.. أشوف الجرايد ألاقي نفسي بتشتم وبتهاجم.. فمبقتش فاهم.. لكن مرة دخلت ستوديو نحاس فلقيت أستاذ وحيد فريد وقولتله.. وهو مدير تصوير كبير جداً وكان شريك عبد الحليم حافظ.. بيقولي مبروك يا واد يا حسين الأفلام مكسرة الدنيا، قلت له ده أنا بتشتم في الجرايد قال لي أنت فاهم إن عبد الحليم حافظ هيسيبك في حالك!! ما هو البنت لما تشيل صورة عبد الحليم وتحط صورتك لازم هو يقلق”.

وأكد الفنان الكبير أن من هواياته “تلميع الأحذية” منذ صغره، قائلا: “لا بد أثناء قيامى بتلميع الحذاء الاستماع إلى موسيقى على حسب نوعها سواء كانت كلاسيك أو مودرن”، موضحا أنه طوال الوقت يلمع أحذية أولاده، وأول هدية من نجله كانت عبارة عن دهان للحذاء.