شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى وزوجها حسن مختار فى صورة نادرة مع الحفيدة روضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، عن صورة جديدة نشرتها عبر حساب والدتها على انستجرام التى تديره منذ وفاتها يوليو الماضى، لابنتها روضة، مع جدها، الكابتن الراحل حسن محتار، حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلى الأسبق، وجدتها الفنانة الراحلة، لكنها لم تكشف عن توقيت الصورة أو كواليس التقاطها.





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وكانت أميرة مختار، روت وصية والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قائلة إن أكثر جملة كانت تقولها والدتها: "خلوا بالكم من نفسكم"، وأضافت، "أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمى لم تعتد الاتصال بزوجى عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بى.. وكانت فى آخر أيامها تردد (يا رب أميرة)".

وتابعت، "سألنى الطبيب المعالج عن سرهذه العلاقة بينى وبينها لأنها طوال الوقت تتحدث عنى وتفكر في"، موضحة أن الراحلة فى آخر أيامها كانت تقول فقط "يا رب أميرة، راضية والحمد لله"، مُبينة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى إنها كانت تحكى لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.

يشارإلى أن أميرة حسن مختار، قصت أخر مشهد لوالدتها على قيد الحياة حيث شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعان من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.