شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب بفلتر الكمامة:" التزموا الأيام دى وصباحكم ورد وفل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت النجمة سمية الخشاب، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سمية مستخدمه فلتر الكمامة، وكتبت على الصور قائلة:"صباحكم ورد وفل حبايبي التزموا الايام دي بلبس الكمامة وربنا يحفظنا جميعا من كل شر بحبكم".



سمية الخشاب سمية الخشاب





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من ناحية اخرى تعاقدت النجمة سمية الخشاب، علي المشاركة فى مسلسل " موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، حيث تعد المشاركة الأولى لسمية مع رمضان فى الدراما الدراما التليفزيونية

وتجسد الفنانة سمية الخشاب دور صعيدية تربطها صلة قرابة بينها وبين النجم محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة،

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل الحلال، مع بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، وأخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.

ودارت أحداث المسلسل داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.