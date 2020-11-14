شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال:" إلى كل من راهنوا على فشل خطواتى اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان رامى جمال، رسالة إلى كل من راهنوا على عدم نجاحه عبر حسابه على تويتر، حيث غرد رامى قائلا:"إلى كل المحبطين اللي راهنوا على فشل خطواتي اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة".



رامى جمال

يذكر أن الفنان رامى جمال حرص على استطلاع رأى متابعيه لطرح أغنيته الجديدة التى انتهى منها هذه الأيام أم ينتظر لبعض الوقت لطرحها، وكتب رامى جمال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "أنا بصراحة جاهز بالغنوة بس مش حاسس اليومين دول الوقت مناسب للنزول ولا أنتو شايفين إيه"، وانقسمت آراء متابعيه إلى فريقين؛ فريق يريده أن يطرح الأغنية هذه الأيام، والفريق الآخر طالبه بتأجيل طرحها لبعض الوقت.

ووعد رامى جمهوره الفترة الماضية بطرح أغنية جديدة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام": "أغنية سينجل جديدة قريبا جدا.. أنا فى العادة مبحبش أنزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

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وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغانى ألبومه الجديد، حيث يتواجد رامى فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكى، وجمال الخولى، وعمرو يحيى، أما الملحنون سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أواخر العام الحالى أو مطلع عام 2021.