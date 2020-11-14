منال الصيفى تتابع ديكورات المشاهد الأخيرة لـ "جمال الحريم" وتواصل التصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "جمال الحريم" تصوير مشاهدهم المتبقية وتتابع المخرجة منال الصيفى الديكورات الأخيرة من العمل للانتهاء من تصويره بعدما تقرر عرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف سوسن عامر.
وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونوراللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، خاصة أن المسلسل تم تحديد موعد لعرضه منتصف شهر نوفمبر المقبل، أو مطلع الشهر شهر ديسميرعلى أقصى تقدير.
وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور"مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.
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