شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المخرج محمد كامل عضو لجنة تحكيم مهرجان short of the year والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان SHORT OF THE YEAR Film Festival summer edition بمدينة مدريد بأسبانيا المخرج المصري محمد كامل لعضوية لجنة التحكيم .
كرم من قبل المخرج محمد كامل بمسرح الأكاديمية المصرية للفنون بروما لحصوله على عدد من الجوائز من مختلف المهرجانات الإيطالية ، كما حصل من قبل علي جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة لأفضل فيلم من مهرجان "siloe film festival" وجائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة لأفضل فيلم من مهرجان "trame indipendenti" وجائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة لأفضل مخرج وأفضل ممثل من مهرجان "fotogramma d'oro" وجائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة لأفضل سيناريو وأفضل تصوير من مهرجان "Valle d'Itria" .
وشارك فيلمه "ربيع شتوي" فى العديد من المهرجانات الدولية حول العالم منذ عرضه الأول بالمسابقة الرسمية الدولية لمهرجان كليرمون فيران الدولى للفيلم القصير مرورًا بعروضه فى العديد من المهرجانات الدولية المهمة وحصده عشرات الجوائز من مختلف المهرجانات السينمائية العالمية.
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