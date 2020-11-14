بكمامة على شكل قطة.. سمية الخشاب توجه نصيحة لمتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
وجهت الفنانة سمية الخشاب نصيحة لمتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حول أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الأيام الحالية، كآجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.
سمية نشرت عدة صور ظهرت فيها مستخدمة فلتر لكمامة على شكل قطة، معلقة "صباحكم ورد وفل حبايبي.. التزموا الأيام دي بلبس الكمامة وربنا يحفظنا جميعا من كل شر.. بحبكم".
جدير بالذكر أن سمية الخشاب تعود للدراما التليفزيونية، في السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل يجمعها بمحمد رمضان، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.
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