قبل إجرائه عملية قلب مفتوح.. هذا ما طلبه أحمد صادق من أصدقائه على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل ساعات قليلة، أعلن الفنان أحمد صادق عن مروره بأزمة صحية، استدعت تدخل جراحي بعد دخوله أحد المستشفيات.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وفي معية الله ورسوله، جراحه قلب مفتوح وتغيير 4 شرايين تاجية. دعواتكم، إلى اللقاء لو كان في العمر بقية".

أحمد صادق بدأ مشواره الفني في الثمانينات، ومن بين الأعمال التليفزيونية التي شارك بها: "بوابة الحلواني"، "اللص والكلاب"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "ليالي الحلمية"، "السبنسة"، "في بيتنا رجل"، "أهالينا".