محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قبل ساعات قليلة، أعلن الفنان أحمد صادق عن مروره بأزمة صحية، استدعت تدخل جراحي بعد دخوله أحد المستشفيات.
وكتب صادق عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وفي معية الله ورسوله، جراحه قلب مفتوح وتغيير 4 شرايين تاجية. دعواتكم، إلى اللقاء لو كان في العمر بقية".
أحمد صادق بدأ مشواره الفني في الثمانينات، ومن بين الأعمال التليفزيونية التي شارك بها: "بوابة الحلواني"، "اللص والكلاب"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "ليالي الحلمية"، "السبنسة"، "في بيتنا رجل"، "أهالينا".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إجرائه عملية قلب مفتوح.. هذا ما طلبه أحمد صادق من أصدقائه على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.