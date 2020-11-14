محمود قاسم ناعيا الكفراوي: تركني غير قادرا على وداعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت 14 نوفمبر، الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي، عن عمر يناهر 81 عاما.

وحرص الناقد الفني الكبير محمود قاسم، على نعيه عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب "سبقني.. كان املي ان يقوم صديقي سعيد الكفراوي بدفني، لما عرف عنه من شهامة. اليوم يذهب لزوجته أحلام العظيمة ويتركني غير قادر على وداعه".

سعيد ولد في المحلة الكبرى، وبدأ أهتمامه بالأدب في سن مبكرة، ويعد أحد أشهر كاتبي القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، تعرض للاعتقال قبل وفاة الرئيس جمال عبدالناصر بفترة قصيرة، بسبب قصة كتبها.

من مؤلفاته: "مدينة الموت الجميل"، "سدرة المنتهى"، "مجرى العيون"، "دوائر من حنين"، و"يا قلب مين يشتريك".