وفاة الكاتب الكبير سعيد الكفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 نوفمبر، الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي، عن عمر يناهر 81 عاما.

ولد الراحل في المحلة الكبرى، وبدأ أهتمامه بالأدب في سن مبكرة، ويعد أحد أشهر كاتبي القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، تعرض للاعتقال قبل وفاة الرئيس جمال عبدالناصر بفترة قصيرة، بسبب قصة كتبها.

من مؤلفاته: "مدينة الموت الجميل"، "سدرة المنتهى"، "مجرى العيون"، "دوائر من حنين"، و"يا قلب مين يشتريك".