وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة حب وشكر لجمهورها على دعواتهم لها بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت نشوى عبر صفحتها قائلة : "هو انا استاهل كل الحب ده دعواتكم الطيبة ليا هى لطف من الله ورحمات في رقبتي دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الالحاح ان ربنا يشفيني". هى لطف من الله ورحمات في رقبتي دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الالحاح ان ربنا يشفيني". Advertisements وتابعت : "ربنا سبحانه انعم عليا بالمرض علشان يعلمنى ويخلينى اشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه انعم عليا بفرصة تانية يارب اقدر اقضى الباقي فى شكره وحمده بأخلاص". عند باب الخروج وسبحانه انعم عليا بفرصة تانية يارب اقدر اقضى الباقي فى شكره وحمده بأخلاص". وأضافت : " كتر الف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللى ربنا انعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور كتر الف خيركم وبحبكم فى الله الذي احببتموني فيه والحمد لله رب العالمين".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفاءها من فيروس كورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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