بسمة بوسيل تحذف خبر انفصالها عن تامر حسني

حذفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الاستوري التي أعلنت خلالها انفصالها عن النجم تامر حسني قبل مرور 24 ساعة عليها، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت بسمة عبر حسابها قائلة : "لكل الناس اللي بتبعتلي

صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

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وتابعت حديثها قائلة : "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

الجدير بالذكر ان تزوج المطرب تامر حسني من الفنانة المغربية بسمة بوسيل عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء وهما : "تاليا، أمايا، آدم".