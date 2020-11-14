بعد إعلانها انفصالهما.. تعرف على قصة حب تامر حسني وبسمة بوسيل

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، جدلًا كبيرًا بعد إعلان انفصالها عن النجم تامر حسني بعد زواج دام لأكثر من 7 سنوات، وجاء ذلك عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت بسمة عبر حسابها قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي

صور".

وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

ويشار إلى أنه كان النجم تامر حسني تحدث من قبل خلال أحد الحوارات التليفزيونية التي أجراها عن تفاصيل قصة حبه بزوجته الفنانة بسمة بوسيل.

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وقال "حسني" إنه التقى لأول مرة زوجته خلال أحد الحفلات بدولة المغرب، ضمن مهرجان "موازين"، وكانت ضمن إحدى المعجبات، واطلعته على دفتر صغير احتفظت بصوره داخله، منذ أن كانت صغيرة ودونت خلاله كلمات رومانسية كأنها زوجته.

وأضاف النجم تامر حسني، أن بسمة شاركت من قبل في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في موسمه السادس، واحتلت المركز الثاني من بين المتسابقين وتحلم بالغناء فقط حتى تتقرب منه.

الجدير بالذكر أنه تزوج المطرب تامر حسني من الفنانة المغربية بسمة بوسيل عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء وهما: "تاليا، أمايا، آدم".