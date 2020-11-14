مع تصدره للتريند.. الصندوق الأسود يكتسح أفلام الموسم بعد عرضه

نجح فيلم الصندوق الأسود في سحب البساط من الأفلام المشاركه معه في نفس الموسم وانحياز الجمهور له بعد طرحه بدور العرض السينمائي المختلفة، وزادت معدلات البحث عليه الأمر الذي جعله يتصدر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأكد أبطال العمل الفنانة منى زكي والفنان محمد فراج خلال استضافتهم ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي أن ما مشاهد العنف "الضرب" بالفيلم حقيقة ولم تكن تمثيل، مؤكدين أنهم تعرضوا لاصابات بسبب تلك المشاهد.

وقال فراج:" الضرب كان بجد ومنى أيدها تقيلة أوي كان في مشهد بتضربي بالمسدس على رأسي تمت أعادته كذا مرة وكل مرة تيجي في رأسي ومن قوة ضربتها دماغي ورمت وحسيت اكن في عصافير فوق راسي"،

لترد زكي وتقول:" اكن توم جيري"، وتؤكد أن تلك المرة ليست الأولى التي تتلقى فيها تعليق علي ثقل يدها وقالت:" اه عارفة إن أيدي تقيلة السقا قالي قبل كده الايد الصغير بتلسوع"، ومزح فراج :"لما السقا يقولها أن ايديها تقيلة أنا اعمل ايه".

يذكر أن الصندوق الأسود عودة جديدة للفنانة منى زكي للسينما بعد غياب دام حوالي 4 سنوات، منذ أخر مشاركة لها في فيلم "30 سنة" مع أحمد السقا، ميرفت أمين، شريف منير، رجاء الجداوي، نور، صلاح عبد الله، جميلة عوض.

والصندوق الأسود من تأليف هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري، وبطولة "منى زكي

، ومصطفى خاطر"، وتدور أحداثه في 12 ساعة، حول اقتحام اثنين من اللصوص منزل ياسمين، لسرقته ومدى حالة الذعر التي تعيشتها للفرار منهم خاصة مع محاولة أحدهم أن يغتصبها بالرغم من أنها حامل.

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وينافس الصندوق الأسود 5 أفلام معروضة في الوقت الحالي بدور السينما وهم "عفريت ترانزيت" من تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

و"الخطة العايمة" من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وعلي ربيع، ومحمد عبدالرحمن.

بحانب "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

و"توأم روحي" من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

و"الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.