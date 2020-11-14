شكرا لقرائتكم خبر عن بنحضر أوراق الطلاق.. زوجة تامر حسنى تفجر مفاجأة عن حياتها الزوجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 12:02 مساءً - وجهت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي بوقع تبادل الصور والفيديوهات ‘إنستجرام وكتبت بسمة بوسيل قائلة: “لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور”. وأضافت: “وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع. على صعيد آخر، كان تامر حسني قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “قولني كلام”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

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