منى زكي تعترف أنها أمّ حازمة وتصرّح: “أحمد حلمي مبيعرفش يعمل غير سد الحنك”

متابعة بتجـــــــــــــرد: حلّت الفنانة منى زكي ضيفة على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية كأم وزوجة.

وأوضحت منى زكي أنها أم حازمة مع أولادها، قائلة: “ربنا رزقني بثلاثة أطفال كفاية عليا، وأنا ولادي لما بطلب منهم حاجة بيساعدوني.. إنما الحاجات اللي تخصهم مش بيعملوها أوي، ما عدا الصغير بلطجي رسمي.. أنا بحب أزرع جدا وكل الأطفال بتحب كده برده فكان ولادي بيساعدوني عادي في الفيديو اللي نشرته ولو أن في ناس اتضايفت مني وبيقولوا بتشغل ولادها”.

تابعت: “أنا أم شديدة وشوية حازمة وخليت بنتي تعلم كل واحد من ولادي يعمل حاجته لنفسه، بس برده زي ما قلت ما عدا الأخير عشان لو لقيتوه بيهزقني، ومش عارفة أعمل عليه كنترول خالص، وطاقتي خلصت مع اللي قبله”.

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في نفس السياق، علقت منى على الفيديو الأخير الذي نشره زوجها الفنان أحمد حلمي، عن معاناته مع “الكيك”، قائلة: “أنا مشوفتش الفيديو ده لأني كنت هنا بنصور البرنامج.. أنا لما بسيب البيت معرفش بيعمل إيه.. ببقى قلقانة الصراحة.. معرفش إية كمية إهدار الموارد، الدقيق والسكر والشكولاتة دي.. حلمي مبيعرفش يعمل غير سد الحنك اللي في مرة عملها وصورها.. ده مبيعرفش يسلق بيضة.. وكل اللي قالوه عن إنه كويس في المطبخ.. كذب طبعاً.. أكل حلمي مش بيعجبني”.